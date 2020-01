Tunisia: Moussi (Pdl) chiede revoca fiducia presidente parlamento Ghannouchi (2)

- Moussi ritiene, a tal fine, che la firma di questa petizione su iniziativa del suo blocco composto da 17 deputati, sia "un'opportunità per rompere con l'Islam politico, che, ha rivelato le sue vere intenzioni e i suoi legami con l'estero". "Non dobbiamo cercare scuse per il presidente del parlamento e del movimento Ennahdha, né dare loro un'altra opportunità per cavarsela a buon mercato con il pretesto della situazione nel paese o della formazione del governo", ha aggiunto il politico. Il presidente del Pdl ha ritenuto che le giustificazioni presentate dal movimento Ennahdha in merito alla visita di Ghannouchi in Turchia "siano ridicole". Il movimento aveva indicato che Ghannouchi è andato in Turchia nella sua veste di presidente del partito e non di presidente dell'Arp. "Se il gruppo del Pdl non riuscirà a raccogliere le 73 firme necessarie per convalidare la petizione, i deputati hanno perso l'opportunità di migliorare la situazione e hanno preferito lo status quo", ha detto. L'articolo 51 del regolamento interno stabilisce che l'Assemblea dei rappresentanti del popolo può ritirare la propria fiducia nel proprio Presidente o in uno dei suoi vicepresidenti a maggioranza assoluta dei membri dell'Assemblea, sulla base di una richiesta scritta e motivata presentato all'Ufficio di presidenza dell'Assemblea da almeno un terzo dei membri. La richiesta è presentata alla sessione plenaria che dovrà votare se revocare la fiducia entro un termine non superiore a tre settimane dal deposito. (Tut)