Romania: premier Orban convocherà sessione straordinaria del parlamento per adozione ddl prioritari

- Il premier liberale della Romania, Ludovic Orban, è stato incaricato dal suo partito di convocare "al momento opportuno" una sessione straordinaria del parlamento per il dibattito e l'adozione di una serie di ddl prioritari, tra cui quello sull'eliminazione delle pensioni speciali, sull'abolizione della sezione speciale che indaga sui reati dei magistrati, nonché l'elezione dei sindaci a due turni. Lo ha affermato il portavoce governativo, Ionel Danca durante una dichiarazione alla stampa. Dal canto suo, il capogruppo liberale alla Camera, Florin Roman, ha spiegato che il piano per l'avvio delle procedure per le elezioni anticipate esclude le possibili dimissioni del primo ministro. D'altra parte, l'Alleanza formata dall'Unione salvate Romania (Usr) e il Partito Plus (schieramento di orientamento liberale) invita il presidente Klaus Iohannis e il premier a proporre al più presto un calendario chiaro per l'adozione della legge sull'organizzazione delle amministrative a due turni e delle elezioni anticipate. L'Alleanza ritiene che qualsiasi rinvio mantiene la Romania bloccata, con un Parlamento ancora controllato dall'opposizione socialdemocratica. D'altro canto, il leader dell'Alleanza liberal democratica (Alde) - all'opposizione -, Calin Popescu Tariceanu, ha chiesto al premier Orban di analizzare con responsabilità la soluzione delle anticipate, sostenendo che non ci sono ragioni serie per convocarle. Il Partito socialdemocratico ribadisce di essere contrario alle anticipate, mentre il Partito Pro Romania sostiene di non opporsi, ma di non vedere, però, la loro necessità. (Rob)