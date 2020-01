Guinea-Conakry: proteste anti-Condé, morti due manifestanti

- Due manifestanti sono morti negli scontri avvenuti ieri in Guinea tra le forze dell’ordine e i manifestanti scesi in piazza per protestare contro il presidente Alpha Condé e il suo progetto di riforma della Costituzione. Lo riferisce la stampa locale, secondo cui uno studente è stato ucciso da un colpo d’arma da fuoco nella capitale Conakry, mentre un secondo dimostrante è morto nella città settentrionale di Labe. Le due vittime si aggiungono alle oltre 20 persone morte nelle proteste scoppiate nell'ottobre scorso. Le manifestazioni sono promosse dal Fronte nazionale per la difesa della Costituzione (Fndc), il collettivo che anima da mesi le proteste contro il presidente Condé, che secondo l’opposizione mira a modificare la Carta per ottenere la possibilità di candidarsi ad un terzo mandato alle elezioni presidenziali di ottobre. In segno di protesta, l’opposizione ha già annunciato che boicotterà le elezioni legislative previste per il prossimo 16 febbraio e ne impedirà lo svolgimento. (Res)