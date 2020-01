Ue: Plenkovic, accordo tempestivo su quadro finanziario pluriennale è nostra priorità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un accordo tempestivo sul quadro finanziario pluriennale (Qfp) dell'Unione europea è la priorità del semestre di presidenza croata, la prima nella storia, del Consiglio dell'Unione europea. Lo ha detto il primo ministro croato, Andrej Plenkovic, nel presentare in aula a Strasburgo le priorità del semestre di presidenza croato del Consiglio dell'Unione europea. "Per la Croazia e i miei concittadini è un momento storico", ha esordito Plenkovic. "Trenta anni fa avevamo le prime elezioni libere, con le quali, dopo nove secoli, il popolo croato riconquistava la sua sovranità e la Croazia ritornava sulla carta politica del mondo", ha aggiunto sottolineando l'importanza di essere in aula a Strasburgo "oggi, alla vigilia del 28mo anniversario del riconoscimento internazionale della Croazia". Il primo ministro croato ha ricordato che il paese ha ottenuto "il riconoscimento nel contesto difficile di una aggressione" e che "con i suoi veterani la Croazia si è liberata e si è rinnovata, scegliendo la via dello sviluppo democratico e dell'integrazione europea. E sei anni e mezzo fa è divenuta membro del'Ue di cui oggi regge il timone". (segue) (Beb)