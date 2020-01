Ue: Plenkovic, accordo tempestivo su quadro finanziario pluriennale è nostra priorità (2)

- Plenkovic ha spiegato che la presidenza ha "importanti compiti" davanti a sé. "Un accordo tempestivo sul quadro finanziario pluriennale dell'Ue per i priossimi 7 anni è la nostra priorità. Il Qfp deve rispondere alle aspettative dei cittadini in ogni Stato membro, quindi deve continuare a finanziare la coesione e politiche agricole e deve rispondere a molte nuove sfide dell'Ue", ha detto. Il Qfp "deve rendere l'Europa più efficace e visibile sulla scena globale: non possiamo permetterci ritardi nell'attuazione dei programmi dell'Ue a partire dal 2021 o deluderemmo i cittadini", ha proseguito. "Non risparmieremo alcuno sforzo affinché ci sia una vera e propria breccia durante la nostra presidenza e questo ci consentirebbe di concludere l'intero pacchetto legislativo sul Qfp e contiamo su una stretta cooperazione con tutte le commissioni parlamentari e i relatori in questo nostro sforzo", ha continuato. "Ascoltiamo e comprendiamo tutte le vostre preoccupazioni, messaggi e aspettative, ma ci sembra di importanza cruciale il fatto di portare avanti i negoziati a tutti i livelli realizzando progressi per tutti i fascicoli. In questo siamo uniti dal nostro obiettivo comune perché il nostro fallimento rafforzerebbe chi non vuole una Europa forte. Cosa che non possiamo permettere", ha aggiunto. (Beb)