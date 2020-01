Repubblica Ceca: incontro presidente Zeman con presidenti Camere a pranzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ceco, Milos Zeman, incontrerà oggi a pranzo i presidenti della Camera dei Deputati e del Senato, Radek Vondracek e Jaroslav Kubera. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Ctk". Tra gli argomenti in discussione ci saranno la politica estera ceca, il coordinamento dei viaggi all'estero delle massime cariche dello Stato e le leggi adottate dal parlamento. Si tratta del primo incontro con i presidenti delle camere nel 2020. L'ultimo, avvenuto l'anno scorso, aveva visto le tre personalità istituzionali parlare, tra le altre cose, di Brexit, delle pressioni di Zeman per lo spostamento dell'ambasciata ceca in Israele a Gerusalemme, e del rifiuto del capo dello Stato di controfirmare un'eventuale legge sul matrimonio per coppie dello stesso sesso. (Vap)