Penisola coreana: Moon Jae-in, ruolo Cina significativo per costruzione pace permanente

- Il ruolo della Cina è stato e sarà molto significativo nella denuclearizzazione della Penisola coreana e nella costruzione di una pace permanente nella penisola. Lo ha dichiarato oggi il presidente della Corea del Sud, Moon Jae-in. Moon ha formulato le osservazioni durante l'annuale conferenza stampa di Capodanno dalla Casa Blu, la sede della presidenza sudcoreana. "Il ruolo della Cina è molto significativo nel risolvere i problemi relativi alla denuclearizzazione della Penisola. Fino ad ora la Cina ha fornito un grandissimo aiuto e ne sono grato", ha osservato Moon. Il presidente sudcoreano ha poi affermato che il suo paese collaborerà con la Cina per far sì che Pechino continui a svolgere un ruolo utile fino a quando la Penisola coreana non avrà conseguito la completa denuclearizzazione e una situazione di pace sostenibile. Moon ha inoltre osservato che l'anno 2022 segnerà il 30mo anniversario dell'instaurazione di relazioni diplomatiche tra Cina e Corea del Sud. Il leader del paese ha promesso di accelerare la cooperazione con Pechino, cercando di trovare un terreno comune tra la Belt and Road Initiative (Bri, Nuova via della seta) e le politiche sudcoreane per il rafforzamento delle relazioni con l'Asia settentrionale e Sud-orientale. (segue) (Git)