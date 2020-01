Penisola coreana: Moon Jae-in, ruolo Cina significativo per costruzione pace permanente (2)

- Moon ha rifiutato oggi di esprimere pessimismo in merito alle prospettive del dialogo sulla denuclearizzazione tra Stati Uniti e Corea del Nord, ed ha dichiarato che Pyongyang non ha ancora chiuso le porte al confronto dialettico con gli Usa. Moon ha citato la missiva inviata nei giorni scorsi dal presidente Usa, Donald Trump, al leader nordcoreano Kim Jong-un, in occasione del compleanno del leader nordcoreano: una prova, secondo Moon, che la strada del dialogo è ancora percorribile. Il presidente sudcoreano ha aggiunto che a dispetto delle difficoltà nel processo di riavvicinamento inter-coreano, Seul è impegnata in sforzi sinceri per proseguire il percorso di normalizzazione delle relazioni con Pyongyang. (segue) (Git)