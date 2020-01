Energia: Bangladesh-Cina, in funzione prima unità centrale a carbone Payra

- La prima unità di una grande centrale termoelettrica in costruzione nel Bangladesh, in collaborazione con aziende cinesi, è entrata in funzione con successo. Lo ha annunciato Mir Mohammad Aslam Uddin, portavoce del ministero dell'Energia, delle risorse energetiche e minerarie del Bangladesh, che ha spiegato che la prima unità dell'impianto di 660 Megawatt ha immesso elettricità alla rete nazionale. La centrale a carbone Payra da 1.320 Megawatt, situata nel distretto di Patuakhali, circa 204 chilometri a sud della capitale Dacca, è una joint venture finanziata dalla North-West Power Generation Company Bangladesh Limited e dalla China National Machinery Import and Export Corporation. (segue) (Inn)