Ungheria: ministro Esteri Szijjarto all'Asian Financial Forum a Hong Kong

- In soli dieci anni l'Ungheria è passata dal fondo alla cima della classifica in termini di crescita economica in Europa. Lo ha detto il ministro degli Esteri ungherese, Peter Szijjarto, durante l'Asian Financial Forum in corso a Hong Kong. Secondo quanto riporta l'agenzia di stampa "Mti", alla fine del 2019 l'Ungheria aveva il ritmo di crescita più alto tra i paesi Ue, mentre nel 2010 era al 28mo posto, ricorda il ministro. Szijjarto ha lodato la politica economica "eterodossa" dell'esecutivo di Budapest, la rapida adozione delle nuove tecnologie e i tagli alle tasse. Il governo ha compiuto la scelta strategica di tagliare in modo continuativo le tasse sul lavoro, legando i tagli agli aumenti salariali, ha aggiunto. Szijjarto ha anche ricordato che l'Ungheria è stata il primo paese membro dell'Unione europea a unirsi alla Belt and Road Initiative cinese. (segue) (Vap)