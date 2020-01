Taiwan: vice segretario Dpp Lin, vittoria partito è dovuta a minaccia della Cina su Taipei

- Il Partito Democratico Progressista (Dpp) di Taiwan, che ha riconfermato la propria leadership alle elezioni politiche dello scorso fine settimana, reputa che la sua schiacciante vittoria elettorale sia dovuta principalmente alle minacce mosse dalla Cina continentale nei confronti dell'isola. Ad un evento ufficiale lo scorso gennaio, il presidente cinese Xi Jinping ha ribadito la politica di "una sola Cina" perseguita da Pechino, e la sua ferma opposizione all'indipendenza di Taiwan. Xi ha anche affermato che l'unificazione pacifica e la formula "un paese, due sistemi" sono le migliori per entrambe le parti dello stretto di Taiwan. Intervistato da "Radio Free Asia", il vice segretario generale del Dpp, Lin Fei-fan, ha definito le dure dichiarazioni di Xi un "punto di svolta" che ha consentito al Dpp di recuperare il proprio consenso elettorale nell'arco dello scorso anno. Secondo Li, il popolo taiwanese ha interpretato i commenti del leader cinese su Taiwan come una "minaccia diretta" per la sovranità e la sicurezza nazionale dell'Isola. Lin ha anche affermato che la rapida risposta del presidente Tsai Ing-wen e le sue prese di posizione in merito alle questioni dello Stretto sono state un fattore determinante per il successo del partito alle elezioni. (segue) (Cip)