Cina-Russia: commercio bilaterale in aumento del 3,4 per cento nel 2019

- Il commercio tra Cina e Russia ha raggiunto un valore record di 110,75 miliardi nel 2019, segnando un aumento del 3,4 per cento su base annua, secondo quanto riferito dall'Amministrazione generale delle dogane cinese. Secondo i dati pubblicati oggi, le esportazioni cinesi in Russia sono aumentate del 3,6 per cento rispetto al 2018, raggiungendo i 49,7 miliardi di dollari, mentre le importazioni dalla Russia sono aumentate del 3,2 per cento per un totale di 61,05 miliardi di dollari. Nel solo mese di dicembre, la Cina ha importato beni russi per un valore di 5,53 miliardi di dollari ed ha esportato beni per un valore di 4,88 dollari in Russia. (segue) (Cip)