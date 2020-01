Cina-Russia: commercio bilaterale in aumento del 3,4 per cento nel 2019 (2)

- Negli ultimi undici mesi del 2019, le esportazioni cinesi in Russia sono aumentate del 2,7 per cento su base annua a 44,58 miliardi di dollari, mentre le sue importazioni dalla Russia sono ammontate a 55,74 miliardi di dollari, con un aumento del 3,5 per cento rispetto allo stesso periodo del 2018. Nel 2018, il commercio tra Cina e Russia ha superato l'obiettivo di 100 miliardi di dollari fissato dai leader dei due paesi, pari a oltre 108 miliardi di dollari e dimostrando una crescita del 24,5 per cento rispetto all'anno precedente, secondo il servizio doganale federale russo. (Cip)