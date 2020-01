Cina: importazioni di soia aumentate del 67 per cento a dicembre 2019

- Le importazioni di soia della Cina sono aumentate a dicembre del 67 per cento rispetto all'anno precedente, segnando un massimo negli ultimi 19 mesi. Lo ha riferito oggi l'Amministrazione generale delle dogane cinesi. La Cina, il principale mercato mondiale di semi di soia, ha portato 9,54 milioni di tonnellate di semi oleosi, rispetto a 5,72 milioni di tonnellate un anno prima. Anche le spedizioni sono aumentate del 15 per cento rispetto agli 8,28 milioni di tonnellate di novembre. "Le cifre sono piuttosto elevate per effetto di alcuni ritardi nello sdoganamento delle merci, comprese le spedizioni statunitensi", ha dichiarato Monica Tu, analista della Shanghai JC Intelligence Co, una società di consulenza. Nel corso del 2019, le importazioni di soia cinesi sono state pari a 88,51 milioni di tonnellate, in aumento rispetto agli 88,03 milioni di tonnellate del 2018, quando le tariffe più elevate avevano frenato le spedizioni dagli Stati Uniti. (segue) (Cip)