Cina: importazioni di soia aumentate del 67 per cento a dicembre 2019 (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 30 dicembre la Cina ha approvato l'importazione di due nuove colture geneticamente modificate che potrebbero contribuire ad aumentare le importazioni di prodotti agricoli dagli Stati Uniti, mentre altre dieci sono in attesa del rinnovo dei permessi. Le due nuove colture Gm approvate sono la soia Das-81419-2 della Corteva AgriScience e la papaya 55-1, sviluppate congiuntamente dal dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti e dall'Università delle Hawaii. "Questa decisione espande ulteriormente i canali per l'importazione di prodotti agricoli statunitensi e aiuta a spianare la strada all'acquisto di più soia americana", ha affermato Li Qiang, capo analista di Shanghai JC Intelligence Co. (segue) (Cip)