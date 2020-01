Cina: importazioni di soia aumentate del 67 per cento a dicembre 2019 (6)

- Gli Stati Uniti sono il maggior produttore mondiale di colture Gm, mentre la Cina è il principale importatore di soia e colza Gm. Come sottolinea la stampa internazionale, gli agricoltori statunitensi e le società produttrici di sementi globali si sono a lungo lamentati della lentezza e imprevedibilità del processo cinese di approvazione delle colture Gm per l'importazione per l'importazione. La Cina ha anche rinnovato l'autorizzazione per le importazioni di altri dieci prodotti Gm. Tutte le approvazioni sono entrate in vigore dal 2 dicembre 2019 e saranno valide tre anni, secondo quanto si legge in una dichiarazione sul sito web del ministero dell'Agricoltura. Gli Stati Uniti hanno chiesto alla Cina di modificare il proprio processo di richiesta di importazione di colture Gm per renderlo più trasparente, tempestivo e basato su metodi scientifici. La Cina ha anche accettato di importare più prodotti agricoli dagli Stati Uniti nell'ambito dell'accordo iniziale. (Cip)