Germania: operazione polizia in quattro Laender per “grave reato contro lo Stato”

- È in corso in Germania un'operazione di polizia nei Laender di Berlino, Brandeburgo, Renania settentrionale-Vestfalia e Turingia per “sospetto grave reato contro lo Stato”. È quanto reso noto oggi dalla procura generale del Land di Berlino, senza fornire ulteriori dettagli. (Geb)