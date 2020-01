Cina-Usa: accordo commerciale prevede aumento importazioni cinesi di beni e servizi

- La Cina si è impegnata ad acquistare altri 80 miliardi di dollari di manufatti dagli Stati Uniti nei prossimi due anni, oltre a 50 miliardi in più di forniture energetiche, in virtù dell'accordo commerciale con la Cina che sarà firmato domani a Washington dalle delegazioni dei due paesi. Lo ha riferito alla stampa internazionale una forte informata sui fatti. Pechino si sarebbe anche impegnata ad incrementare gli acquisti di servizi statunitensi di circa 35 miliardi nello stesso biennio, secondo la fonte, aiutando un settore che gode di un raro avanzo commerciale con la Cina. L'accordo di "Fase 1" prevede che gli acquisti cinesi di beni agricoli statunitensi aumentino di circa 32 miliardi di dollari in due anni, ovvero circa 16 miliardi l'anno, secondo la fonte. (segue) (Cip)