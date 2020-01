Hong Kong: governo, vantaggi competitivi non sono stati indeboliti da disordini sociali

- I punti di forza e la resilienza di Hong Kong non sono stati indeboliti dai disordini sociali e dalle sfide degli ultimi mesi, e non mancheranno opportunità di ulteriore sviluppo. Lo hanno dichiarato ieri funzionari governativi di Hong Kong all'apertura del 13mo Forum finanziario asiatico (Aff) nella città asiatica. Il capo esecutivo Carrie Lam ha dichiarato che la competitività e lo status dell'ex colonia britannica come uno dei principali centri finanziari del mondo continuano a essere riconosciuti a livello internazionale. Hong Kong si è classificata terza al mondo nel Global Financial Centers Index lo scorso settembre, alle spalle di New York e Londra. Nel dicembre 2019, il Fondo monetario internazionale (Fmi) ha ribadito la posizione dell'ex colonia britannica come centro finanziario globale e hub commerciale regionale e una delle economie più aperte al mondo. Lam ha parlato molto dello sviluppo dell'area della Grande Baia del Guangdong-Hong Kong-Macao; con una popolazione di circa 70 milioni e un equivalente del Pil combinato di circa 1.600 miliardi di dollari, e il suo enorme potenziale di mercato, l'area in questione ha presentato prospettive sconfinate per Hong Kong, in particolare il settore dei servizi finanziari. (segue) (Cip)