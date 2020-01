Giappone: scandalo casinò, pronta incriminazione per deputato Akimoto

- Tsukasa Akimoto, il deputato conservatore al centro dello scandalo corruttivo riguardo l’iter legislativo per l’introduzione dei casinò in Giappone, verrà formalmente incriminato dalla procura di Tokyo oggi, che gli notificherà anche un secondo mandato di arresto. Lo anticipa la stampa giapponese, che cita fonti investigative informate in merito al caso. Akimoto, ex esponente del Partito liberaldemocratico del premier Shinzo Abe, è sospettato di aver ricevuto tangenti in contanti e sotto forma di regali dalla società cinese 500.com Ltd, interessata a ricevere la licenza di operatore nei futuri casinò. Il parlamentare 48enne, che dopo l’arresto, il 25 dicembre scorso, si è dimesso dal partito di Abe, respinge le accuse, ma e-mail personali esaminate dagli investigatori confermerebbero che l’uomo era a conoscenza della provenienza dei fondi per un suo viaggio familiare nell’Hokkaido. (segue) (Git)