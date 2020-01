Giappone: scandalo casinò, pronta incriminazione per deputato Akimoto (3)

- Oltre il 70 per cento dei cittadini giapponesi intervistati nell’ambito di un sondaggio condotto dall’agenzia di stampa “Kyodo News” lo scorso fine settimana vorrebbe che il governo rivedesse i piani per l’introduzione di casinò-resort nel paese, dopo lo scandalo corruttivo che ha coinvolto alcuni parlamentari e una grande società cinese del gioco d’azzardo. Il 70,3 per cento degli intervistati ritiene che il governo dovrebbe rivedere i piani per i “resort integrati”, che oltre ai casinò includerebbero alberghi, sale conferenze e una serie di altre strutture ricreative. Il Giappone ha recentemente legalizzato i casinò, ma solo nel contesto di tali strutture integrate, che dovrebbero attrarre soprattutto clientela internazionale. Ad oggi sono stati individuati tre siti per la realizzazione dei resort, che dovrebbero iniziare ad operare dopo il 2025. (segue) (Git)