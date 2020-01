Giappone: scandalo casinò, pronta incriminazione per deputato Akimoto (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sondaggio rileva anche che il 58,4 per cento dei giapponesi è contrario all’invio di unità navali e aeree nel Medio Oriente a seguito delle tensioni tra Stati Uniti e Iran, mentre solo il 34,4 per cento sostiene tale iniziativa. Ciononostante, la fiducia goduta dal primo ministro giapponese Shinzo Abe presso gli elettori è aumentata di 6,6 punti percentuali a dicembre, riportandosi al 49,3 per cento, mentre il tasso di sfiducia è calato di 6,3 punti percentuali, al 36,7 per cento. (Git)