Hong Kong: Pechino nega accesso a direttore esecutivo Human Rights Watch

- La Cina ha confermato il divieto di ingresso ad Hong Kong a Kenneth Roth, direttore esecutivo di Human Rights Watch (Hrw). Lo ha annunciato ieri il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Geng Shuang, durante un briefing con la stampa. Geng ha affermato che il governo centrale cinese e il governo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong hanno sempre gestito l'ingresso e l'uscita dalle frontiere in conformità con la legge, ed è un diritto sovrano della Cina consentire o negare l'ingresso a singoli individui."Numerosi fatti e prove hanno dimostrato che alcune organizzazioni non governative (Ong) hanno esteso il loro supporto agli elementi anti-cinesi di Hong Kong in vari modi, li hanno incoraggiati a condurre atti criminali estremi e hanno incitato le attività separatiste di indipendenza di Hong Kong", ha spiegato il portavoce. "Queste organizzazioni dovrebbero essere sanzionate e devono pagare un prezzo per quello che hanno fatto", ha aggiunto il portavoce.(Cip)