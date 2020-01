Imprese: a Leonardo contratto di 176.472.608 dollari con dipartimento Difesa Usa per 32 elicotteri Th-73A (2)

- Gian Piero Cutillo, amministratore delegato di Leonardo Helicopters ha aggiunto: "Le brillanti notizie di oggi sono un sostegno decisivo per le nostre soluzioni che stabiliscono nuovi standard di settore per la formazione. Ci impegniamo a collaborare con Marina militare statunitese per garantire che i futuri piloti soddisfino tutti i requisiti di servizio in evoluzione. "William Hunt, amministratore delegato di Leonardo Helicopters Philadelphia, ha dichiarato:" Il nostro piano sin dal primo giorno è stato quello di offrire alla Marina militare statunitese le capacità di addestramento richieste, senza compromessi. Siamo onorati di mantenere questa promessa, costruire la nuova flotta a Filadelfia e mantenerla da Milton, in Florida". (Com)