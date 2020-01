Emirati Arabi-Giappone: principe corona Abu Dhabi promette forniture costanti di petrolio

- Il primo ministro del Giappone, Shinzo Abe, ha incontrato ieri il principe della corona di Abu Dhabi, Sheikh Mohamed bin Zayed al Nahyan, che gli ha fornito rassicurazioni in merito alla fornitura costante di risorse petrolifere al Giappone e alla cooperazione per ridurre le tensioni nel Medio Oriente. Abe ha fatto tappa ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti, seconda tappa del suo viaggio ufficiale di cinque giorni nel Medio Oriente. Il principe della corona ha accolto favorevolmente il ruolo del Giappone nel mantenimento della sicurezza marittima nel Golfo Persico, ed ha garantito la cooperazione degli Emirati Arabi come forza stabilizzante nello Stretto di Hormuz. Gli Emirati Arabi sono il secondo maggiore fornitore di petrolio greggio al Giappone, che dipende dai produttori del Golfo Persico per le proprie esigenze energetiche. (segue) (Git)