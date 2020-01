Emirati Arabi-Giappone: principe corona Abu Dhabi promette forniture costanti di petrolio (9)

- In riferimento al Jcpoa, l’accordo sul programma nucleare di Teheran da cui Washington è uscita nel 2018, Trump ha dichiarato che "dopo l'accordo l'Iran ha creato l'inferno in Yemen e in Iraq, il Jcpoa ha aperto la strada al nucleare iraniano". "È tempo – ha argomentato il presidente – che Regno Unito, Germania, Francia e Cina riconoscano questa realtà per lavorare insieme per un accordo che renda il mondo più sicuro". "Chiederò alla Nato di essere più coinvolta nel Processo mediorientale. Gli Stati Uniti hanno raggiunto l'autonomia energetica, e non hanno bisogno del petrolio del Medio Oriente. Le nostre forze sono più forti che mai, con missili supersonici e strumentazioni che non dobbiamo e non vogliamo usare", ha concluso Trump. (segue) (Git)