Thailandia: epidemia polmonite, donna cinese sottoposta a quarantena (2)

- "Essere in grado di identificare un paziente dimostra che c'è efficienza nel nostro sistema di monitoraggio. Siamo fiduciosi di poter gestire la situazione", ha detto ai giornalisti il ministro della sanità pubblica Anutin Charnvirakul. L'epidemia cinese sembrava essere collegata a un unico mercato ittico a Wuhan e non si era finora diffusa oltre, secondo l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms). "La possibilità che i casi vengano identificati in altri paesi non è stata inaspettata e rafforza il motivo per cui l'Oms richiede un monitoraggio attivo e preparazione in altri paesi", ha affermato l'Oms nella sua dichiarazione. Secondo quanto riferito dal "New York Times", il direttore generale dell'Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, si consulterà con esperti internazionali per valutare i rischi per la salute pubblica e decidere se è necessaria una riunione di emergenza. (segue) (Cip)