Giappone: vicepremier Aso si scusa per dichiarazioni su unità storica

- Il vicepremier e ministro delle Finanze del Giappone, Taro Aso, si è scusato oggi per aver dichiarato che il Giappone è un paese unitario sul piano linguistico e dell’identità etnica da 2mila anni. Le parole del politico conservatore sono state denunciate da più parti come un grave affronto alle minoranze etniche giapponesi, come gli indigeni settentrionali Ainu, e ad entità sociopolitiche e culturali come il regno delle Ryukyu (oggi Okinawa), formalmente annessi dal Giappone solo alla fine dell’Ottocento. “Se le mie dichiarazioni hanno causato fraintendimenti, significa che d’ora in poi dovrò fare maggiore attenzione al mio modo di esprimermi e correggere quanto ho detto”, ha detto Aso durante una conferenza stampa. Il vicepremier aveva pronunciato la controversa dichiarazione durante un evento politico nella prefettura di Fukuoka, nella giornata di ieri: “Nessun paese ad eccezione di questo (il Giappone) è durato 2mila anni con una sola lingua, un solo gruppo etnico e una sola dinastia”, aveva detto Aso. (Git)