Cina-Usa: Pechino chiede stop a sanzioni contro entità che cooperano con l’Iran (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Cina invita tutte le parti a rispettare la verità, a intraprendere azioni pratiche per allentare la tensione in Medio Oriente e nella regione del Golfo e a salvaguardare congiuntamente la pace e la stabilità nella regione", ha detto Geng. Il portavoce ha inoltre sottolineato che la Cina condice da tempo una cooperazione amichevole e reciprocamente vantaggiosa con l'Iran nel quadro del diritto internazionale, che non ha minato gli interessi di terzi e dovrebbe essere rispettata e protetta. "Sollecitiamo gli Stati Uniti a porre fine immediatamente all'imposizione di sanzioni alle entità cinesi. Salvaguarderemo fermamente i nostri legittimi diritti e interessi", ha detto Geng. (Cip)