Kosovo: formazione governo, ambasciatore Usa Kosnett nella sede dell'Ldk

- L'ambasciatore statunitense in Kosovo, Philip Kosnett, è stato visto entrare nella sede della Lega democratica del Kosovo per una serie di colloqui con i leader dello schieramento politico arrivato secondo alle ultime elezioni. Lo riferisce l'emittente "T7", che sottolinea come la visita avvenga mentre l'Ldk e il Movimento Vetevendosje sono chiamati a trovare l'accordo per superare lo stallo nella formazione del governo. Kosnett ha in agenda un incontro con il leader dell'Ldk Isa Mustafa. Anche l'ex capo della missione Osce in Kosovo, William Walker, è stato visto entrare nella sede dell'Ldk. (Kop)