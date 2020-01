Usa: sondaggio su impeachment, 51 per cento elettori a favore di iniziativa Camera (2)

- A dicembre scorso la Camera ha votato per mettere in stato di accusa il capo della Casa Bianca in relazione ad articoli di abuso di potere e ostruzione al Congresso. La decisione è stata presa dopo un'indagine secondo cui Trump avrebbe fatto pressioni sull'Ucraina per per mettere in cattiva luce i suoi rivali politici. Si presume che, come leva, Trump abbia promesso quasi 400 milioni di dollari in aiuti militari. (Was)