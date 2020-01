Iraq: comandanti Usa base di al-Asad, raffica di missili iraniani progettata per uccidere

- I comandanti statunitensi della base militare irachena colpiti da missili iraniani hanno affermato oggi di ritenere che l'attacco fosse destinato a uccidere il personale americano, un atto che avrebbe potuto avvicinare le due potenze ad un conflitto vero e proprio, riferisce il "Washington Post". La raffica di missili della scorsa settimana contro la base aerea di Ain al-Asad nell'Iraq occidentale ha lasciato crateri profondi e resti accartocciati degli alloggi. Almeno due soldati sono stati sbalzati dalla finestra di una torre alta un metro e diverse dozzine di altri militari statunitensi sono stati successivamente curati per commozione cerebrale in seguito agli attacchi missilistici, hanno riferito funzionari militari alla base. (segue) (Was)