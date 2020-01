Usa: all'oscuro di loro destinazione molti richiedenti asilo imbarcati su voli per Guatemala

- Gli Stati Uniti stanno mandando richiedenti asilo in aereo in Guatemala, spesso senza dire loro dove stanno li spediscono e molti honduregni e salvadoregni provenienti dal confine Usa arrivano con la stessa domanda: "Dove siamo?". Per la prima volta in assoluto, riferisce il "Washington Post", gli Stati Uniti spediscono richiedenti asilo che arrivano al suo confine verso un "paese terzo sicuro" per cercare rifugio lì. L'amministrazione del presidente Donald Trump spera che il programma serva da modello per gli altri nella Regione. Ma durante le prime settimane, i richiedenti asilo e i sostenitori dei diritti umani hanno affermato che i migranti sono stati fatti salire sugli aerei senza che gli fosse detto dove erano diretti, e sono stati lasciati in Guatemala senza ricevere istruzioni su cosa fare dopo. (segue) (Was)