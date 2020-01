Usa: all'oscuro di loro destinazione molti richiedenti asilo imbarcati su voli per Guatemala (2)

- "Negli Stati Uniti, gli agenti ci hanno detto che i nostri casi sarebbero stati trasferiti, ma non hanno detto dove. Poi ci hanno messo in fila per salire sull'aereo ", ha detto Marta, 43 anni, dell'Honduras. Le organizzazioni per i diritti umani in Guatemala affermano di aver registrato dozzine di casi di richiedenti asilo che sono stati indotti in errore dai funzionari statunitensi su voli di imbarco e che non sono stati informati dei loro diritti di asilo al loro arrivo. Secondo l'agenzia per le migrazioni del Guatemala dei 143 honduregni e salvadoregni inviati nel Paese dall'inizio del programma il mese scorso, solo cinque hanno presentato domanda di asilo. (Was)