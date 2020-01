Usa: comizio di Trump a Des Moines poco prima dei caucus in Iowa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Annunciando ieri il comizio, la campagna di Trump ha messo in evidenza il basso tasso di disoccupazione nello Stato. "Sotto il presidente Trump, il tasso di disoccupazione dello Iowa è sceso al 2,6 per cento e sono stati creati 22.000 posti di lavoro, inclusi 15.000 posti di lavoro nel settore manifatturiero", ha dichiarato Michael Glassner, responsabile operativo della campagna elettorale del capo della Casa Bianca. "Il presidente Trump attende con impazienza di celebrare la buona notizia della sua economia e le grandi conquiste della sua amministrazione con lo Stato di Hawkeye", ha detto Glassner. L'evento del 30 gennaio chiuderà una serie di comizi per Trump nel primo mese del 2020. Il presidente cerca di rinvigorire sua offerta per un secondo mandato. (Was)