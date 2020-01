Usa: diminuisce consumo di vino per la prima volta dopo 25 anni (2)

- Il rapporto giunge mentre un certo numero di consumatori e gruppi per la salute pubblica spingono per apporre etichette che avvertono della pericolosità da un punto di vista oncologico dell'assunzione di bevande alcoliche, contestando quindi l'idea di lunga data che bere determinate quantità di alcol, come il vino rosso, potrebbe potenzialmente offrire benefici per la salute. (segue) (Was)