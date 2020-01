Usa: hackeraggio russo di società ucraina di gas coinvolta in impeachment

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il presidente statunitense Donald Trump che sta affrontando un processo di impeachment per i suoi tentativi di fare pressione sull'Ucraina affinché indagasse sull'ex vicepresidente Joseph Biden e suo figlio Hunter Biden, esperti di sicurezza affermano che hacker militari russi hanno penetrato il sistema della compagnia di gas ucraina al centro della vicenda. Lo riferisce il "New York Times" che spiega come i tentativi di pirateria informatica contro Burisma, la compagnia ucraina di gas nel cui Consiglio di amministrazione Hunter Biden ha prestato servizio, sono iniziati all'inizio di novembre quando la vicenda sui Biden, l'Ucraina e l'impeachment dominavano le cronache negli Stati Uniti. Non è ancora chiaro cosa hanno trovato gli hacker o esattamente cosa stessero cercando. Ma gli esperti sostengono che i tempi e la portata degli attacchi suggeriscono che i russi potessero cercare materiale potenzialmente imbarazzante sui Biden - lo stesso tipo di informazioni che Trump voleva dall'Ucraina quando ha insistito per un'indagine sull'ex vicepresidente, suo figlio e Burisma, scatenando una catena di eventi che ha portato al suo impeachment. (segue) (Was)