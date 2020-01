Usa: hackeraggio russo di società ucraina di gas coinvolta in impeachment (2)

- Le tattiche russe sono sorprendentemente simili a quelle che le agenzie di intelligence americane dicono siano state usate nell'operazione di pirateria sulle e-mail durante la campagna di Hillary Clinton e dal Comitato nazionale democratico durante la campagna presidenziale del 2016. In quel caso, una volta ricevute le e-mail, i russi usavano i troll per diffondere e far girare il materiale. Gli hacker hanno ingannato alcuni di loro e li hanno convinti a consegnare le loro credenziali di accesso riuscendo così ad entrare in uno dei server di Burisma, e "gli attacchi hanno avuto successo", ha dichiarato Oren Falkowitz, co-fondatore di Area1, che aveva in precedenza prestato servizio presso la National security agency (Agenzia per la sicurezza nazionale statunitense). (Was)