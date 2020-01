Imprese: a Leonardo contratto di 176.472.608 dollari con dipartimento Difesa Usa per 32 elicotteri Th-73A

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Leonardo, attraverso AgustaWestland Philadelphia Corp., si è aggiudicato un contratto a prezzo fisso, valutato in 176.472.608 dollari statunitesi per la produzione e consegna di 32 elicotteri Th-73A, ricambi iniziali, supporto e attrezzature dedicate e servizi specifici di addestramento per piloti e manutenzione. Lo riferisce Leonardo in una nota. Questo contratto, in quanto fondi per gli acquisti di aeromobili fiscali (Navy) del Fiscal 2020, è stato aggiudicato in maniera competitiva tramite richiesta di varie offerte. I lavori verranno eseguiti principalmente presso lo stabilimento di Leonardo a Filadelfia e dovrebbero essere completati nell'ottobre 2021. Alessandro Profumo, amministratore delegato Leonardo, ha dichiarato: "Sulla scia della celebrazione di quasi 40 anni di attività a Filadelfia, Leonardo è entusiasta che gli la Marina militare statunitese abbia selezionato la nostra offerta basata sul Th-119 e come partner locale e a lungo termine. Siamo orgogliosi di contribuire in modo fondamentale al futuro della Difesa Usa". (segue) (Com)