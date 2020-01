Iraq: comandanti Usa base di al-Asad, raffica di missili iraniani progettata per uccidere (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Gli attacchi sono stati progettati e organizzati per fare quante più vittime possibile", ha detto il tenente colonnello Tim Garland, comandante della Task Force Jazeera e uno degli ufficiali più alti in comando alla base quel giorno. Garland ha aggiunto che gli attacchi erano particolarmente pericolosi perché arrivati a ondate, con un massimo di 15 minuti tra l'uno e l'altro. Durante questi intervalli, una forza di risposta rapida è stata ripetutamente in movimento per valutare i siti di esplosione e trovare possibili feriti. (segue) (Was)