Usa: diminuisce consumo di vino per la prima volta dopo 25 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero di americani che beve vino è diminuito per la prima volta dal 1994. L'Iwsr, istituto che rileva dati sul mercato globale degli alcolici, ha pubblicato ieri un rapporto che mostra che il volume del consumo di vino negli Stati Uniti è diminuito dello 0,9 per cento nel 2019 e rappresenta ora l'11 per cento del mercato totale delle bevande alcoliche in America. Lo riferisce "The Hill" che spiega come questa riduzione sia principalmente attribuibile al passaggio generazionale con i Millennial che si rivolgono sempre più ad alternative quali seltzer, cocktail e birra analcolica. Sebbene il consumo di vino e alcolici sia rallentato, la birra è stata la più colpita, con volumi in calo dell'1,5 per cento nel 2018, rispetto a un calo dell'1,1 per cento nel 2017. (segue) (Was)