Usa: diminuisce consumo di vino per la prima volta dopo 25 anni (3)

- Un altro fattore legato alla riduzione del consumo del vino è dovuto alle conseguenze delle varie battaglie commerciali del presidente Donald Trump che, solo il mese scorso, ha minacciato di imporre dazi fino al 100 percento su 2,4 miliardi di dollari di beni francesi come ritorsione per una tassa sui servizi digitali destinata a giganti della tecnologia americana come Google e Amazon. Le misure di ritorsione potrebbero incidere su una serie di prodotti di Parigi, tra cui vino e formaggio. Gli Stati Uniti e la Francia sono i principali partner commerciali, soprattutto quando si tratta di vino. Nel 2018, gli Stati Uniti hanno importato oltre 700 milioni di dollari in vini dalla sola Francia, secondo la National retail federation (Nrf). (Was)