Brasile: inizierà quest'anno la costruzione di un radiotelescopio nello stato di Paraiba (4)

- L'area scelta per l'istallazione si trova vicino alla città di Aguiar, nello stato di Paraiba. Si tratta di una zona con il minor numero di interferenze possibili per catturare i segnali. "Lo stato di Paraíba è pulita. C'è poca contaminazione di radio, antenne. Dato che la banda che usiamo per le operazioni è vicina al 3G, è necessario che il radiotelescopio si trovi in un luogo che non ha molte torri cellulari, segnali di transponder per aerei, torri di controllo del traffico aereo o radar", ha concluso Alexandre. (Brb)