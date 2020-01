Energia: tregua su scommesse al rialzo sul petrolio potrebbe limitare guadagni su prezzo greggio

- Un ritiro delle scommesse al rialzo sul petrolio potrebbe ridurre i prezzi del greggio con le tensioni in Medio Oriente che si attenuano. Lo scrive il "Wall Street Journal", riferendo che i future degli Stati Uniti sul greggio sono scesi oggi dell'1,6 per cento a 58,08 dollari al barile sullo scambio mercantile di New York, registrando un quinto calo consecutivo. I prezzi hanno toccato il massimo da otto mesi il 6 gennaio con alcuni analisti che anticipavano carenze di approvvigionamento dopo la morte del generale Qassem Soleimani, leader del Corpo della Guardia rivoluzionaria islamica dell'Iran, in Iraq. Da allora i prezzi sono scesi di quasi l'8,2 per cento, con gli Stati Uniti e l'Iran che si sono ritirano dai conflitti. Molti analisti prevedono un'ampia offerta di petrolio senza gravi perturbazioni nella Regione. I prezzi sono ai livelli più bassi dall'inizio di dicembre e la serie di perdite di cinque sessioni segna il periodo più lungo da cinque mesi. Gli Stati Uniti continuano a sfornare greggio e l'Organizzazione dei Paesi esportatori di petrolio (Opec) e gli alleati, compresa la Russia, hanno frenato la produzione per sostenere i prezzi. Ciò significa, spiegano gli analisti, che il gruppo guidato dall'Arabia Saudita potrebbe rispondere rapidamente anche se ci sono carenze temporanee. (segue) (Was)