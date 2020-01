Energia: tregua su scommesse al rialzo sul petrolio potrebbe limitare guadagni su prezzo greggio (2)

- Il Brent, indicatore globale dei prezzi del petrolio, è sceso dell'1,2 per cento a 64,20 dollari al barile sulla Borsa intercontinentale ad inizio settimana. L'improvvisa inversione dello slancio del mercato petrolifero e il ritiro delle scommesse al rialzo da parte degli hedge fund e di altri investitori potrebbero esacerbare la tendenza. Anche le scommesse rialziste nette sul greggio degli Stati Uniti sono aumentate in quella settimana e sono state al punto più alto da fine aprile, secondo la Commodity futures trading commission. Gli analisti sostengono che alcune di queste scommesse rialziste sono state meno audaci dopo che il presidente Trump aveva segnalato che non ci sono stati ulteriori attacchi e/o vittime mercoledì scorso in seguito ad ai missili iraniani sulle basi irachene che ospitavano Forze militari americane e alleate. Un ulteriore arretramento potrebbe mantenere la pressione sul petrolio. (Was)