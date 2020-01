Usa: impeachment, infuria dibattito tra Repubblicani su opportunità che membri Camera facciano parte di difesa Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non sono state ancora prese decisioni definitive sulla partecipazione di stretti alleati alla Camera dei rappresentanti del presidente Donald Trump nella sua squadra di difesa al Senato durante il processo di impeachment che potrebbe iniziare già questa settimana. Lo riferisce la "Cnn" citando una fonte a conoscenza della questione. Dietro le quinte, al Senato hanno affermato che includere Repubblicani oltranzisti come Mark Meadows della Carolina del Nord, Jim Jordan dell'Ohio o Doug Collins della Georgia potrebbe andare a sfavore del presidente nel cercare di far appello ai Repubblicani moderati affinché lo assolvano. "La mia personale raccomandazione sarebbe quella di non includere i membri della Camera. La Camera ha il suo ruolo. Il Senato ha il suo ruolo e penso che il presidente sarà ben rappresentato dal consigliere della Casa Bianca Pat Cipollone e dal suo avvocato Jay Sekulow", ha detto oggi alla "Cnn" un senatore repubblicano che ha voluto restare anonimo. "Dal mio punto di vista non vogliamo avere una continuazione del circo della Camera. Vorremmo provare a fare il nostro lavoro con la dignità che ci è rimasta". (segue) (Was)