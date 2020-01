Usa: procuratore generale Barr chiede a Apple di sbloccare iPhone dell'omicida di Pensacola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il procuratore generale William Barr ha dichiarato oggi che la sparatoria del mese scorso presso la stazione aereo-navale di Pensacola, in Florida, è stato un atto di terrorismo, e ha chiesto ad Apple di fornire l'accesso a due telefoni usati dall'attentatore. Lo riferisce il "New York Times". L'appello di Barr è stato il culmine del braccio di ferro tra il dipartimento di Giustizia Usa e Apple che ha obiettato la privacy personale contro la Sicurezza pubblica. "Questa situazione illustra perfettamente il motivo per cui è fondamentale che il pubblico sia in grado di accedere alle prove digitali", ha affermato Barr, invitando Apple e altre società tecnologiche a trovare una soluzione e lamentandosi del fatto che Apple non ha fornito "assistenza sostanziale". (segue) (Was)