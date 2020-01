Canada: Hassan Diab denuncia governo federale per estradizione in Francia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il professore di sociologia di Ottawa Hassan Diab ha avviato una causa contro il governo federale del Canada per la sua estradizione in Francia con l'accusa di terrorismo. Lo riferisce il "Globalnews" aggiungendo che Diab, sua moglie e due bambini piccoli hanno presentato un ricorso alla Corte superiore dell'Ontario chiedendo un risarcimento di decine di milioni di dollari per presunti abusi nel processo, inflizione di sofferenza emotiva e altro. Le affermazioni non sono state esposte in tribunale e il governo federale non ha ancora presentato una risposta. L'Rcmp (la Polizia federale canadese) ha arrestato Diab nel 2008 in seguito a una richiesta di estradizione delle autorità francesi che sospettavano il suo coinvolgimento nel bombardamento di una sinagoga a Parigi nel 1980, un'accusa che Diab ha sempre negato. Dopo un lungo processo, Diab è stato estradato in Francia dove ha trascorso tre anni in carcere, inclusi alcuni periodi in isolamento. A gennaio 2018, i giudici francesi hanno archiviato le accuse contro Diab e ne hanno ordinato il rilascio immediato. (Was)