Iraq: comandanti Usa base di al-Asad, raffica di missili iraniani progettata per uccidere (3)

- L'attacco è durato più di un'ora e mezza, hanno detto i comandanti, con esplosioni che hanno illuminato il paesaggio per miglia. Nei colloqui oltre una dozzina di militari hanno descritto la sensazione che l'aria si riscaldasse mentre la luce riempiva il cielo notturno e le onde d'urto squarciavano l'aria. Il tenente colonnello Staci Coleman, che sovrintende alle operazioni aeroportuali, ha descritto l'assenza di gravi ferite come "miracolosa". Nelle ore successive all'attacco, l'Iran lo aveva definito una "dura vendetta", rivendicando di aver fatto dozzine di morti. Nel giro di un giorno, tuttavia, funzionari statunitensi e iracheni hanno riferito che non ci sono state vittime. (Was)