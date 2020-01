Usa: comizio di Trump a Des Moines poco prima dei caucus in Iowa

- Il presidente statunitense Donald Trump terrà un comizio elettorale a Des Moines nei giorni precedenti i caucus dell'Iowa. Lo staff della campagna elettorale del capo della Casa Bianca ha annunciato ieri che il raduno avrà luogo il 30 gennaio presso il Knapp Center della Drake University di Des Moines. I caucus dello Iowa si terranno il 3 febbraio. L'annuncio, riferisce "The Hill", è arrivato il giorno prima che i sei candidati democratici salissero sul palco per il dibattito finale nello Stato prima dei caucus. I candidati democratici si sono incrociati nelle ultime settimane in Iowa in preparazione del primo match per la nomina. Tradizionalmente considerato uno "swing State" (Stato altalenante, ndr), Trump ha vinto in maniera decisa in Iowa nel 2016, conquistando il 51 per cento dei voti contro il 41 per cento della Democratica Hillary Clinton. (segue) (Was)